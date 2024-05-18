На Полтавщині 19 травня можуть вимикати світло — Укренерго

Сьогодні, 19:11 Переглядів: 178

В області будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи

19 травня протягом доби на Полтавщині можливі аварійні відключення електрики побутових та промислових споживачів. Про це повідомили на facebook-сторінці НЕК «Укренерго».

У компанії розповіли, що в області будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах після російських атак вночі 18 травня.

Нагадаємо, уночі 18 травня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка знищила «Shahed-131/136». Російські безпілотники пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини.