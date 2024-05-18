Фільм «Нові українські легенди. Людмила Лузан» здобув золоту міжнародну нагороду

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У січні 2024 року в ефірі телеканалу «Еспресо» відбулась премʼєра короткометражного документального фільму про веслувальницю Людмилу Лузан, де срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо, триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи розповіла про свою спортивну кар'єру за підтримки компанії Ferrexpo. А вже за декілька місяців фільм здобув одну із найпрестижніших медіа нагород.

Короткометражний фільм про спортивний шлях української чемпіонки з веслування Людмили Лузан отримав золоту нагороду Intermedia-Globe Gold на 25-му фестивалі WorldMediaFestivals Television & Corporate Media Awards 2024.

Відзнаки WorldMediaFestivals | Television & Corporate Media Awards є визначними символами досягнень у візуальному мистецтві та одними з найвищих нагород у світовій галузі з виробництва медіа. Фестиваль традиційно святкує досягнення учасників у Гамбурзі, Німеччина.

2024 року на фестиваль подали 844 заявки з 32 країн світу. Серед учасників — фільми, виготовлені на замовлення таких відомих компаній як: AUDI, Deutsche Welle TV, DHL, European Bank for Reconstruction and Development, J.P. Morgan, Mercedes-Benz, NHK, Procter & Gamble, Siemens та інших. З-поміж них — корпоративний фільм компанії з виробничими активами в Україні Ferrexpo.

У січні 2024 року в ефірі телеканалу «Еспресо» відбулась премʼєра короткометражного документального фільму про веслувальницю Людмилу Лузан, де срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо, триразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи розповіла про свою спортивну кар'єру за підтримки компанії Ferrexpo. А вже за декілька місяців фільм здобув одну із найпрестижніших медіа нагород.

«На мій погляд, підґрунтям успіху фільму на WorldMediaFestivals Television & Corporate Media Awards стала неймовірно сильна історія спортивного шляху Людмили, яка не припиняє тренування під час війни, мріє почути гімн України та побачити прапор країни з п'єдесталу в Парижі, на чергових Олімпійських іграх 2024, підкреслюючи, що українці — сильні в своїй єдності й бажанні перемоги. І я щасливий, що зміг здобути для України перемогу на культурному фронті», — зазначив автор фільму, український режисер Максим Чужа.





«Одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності, як соціально відповідальної компанії, є активна підтримка спорту. Ми глибоко переконані, що інвестиції в розвиток спортивних ініціатив всередині компанії, а також у місцевих громадах і на національному рівні, відіграють вирішальну роль у створенні здорового та згуртованого суспільства. Ці зусилля не тільки підвищують корпоративний дух і мотивацію наших співробітників, але й сприяють формуванню міцних зв’язків з громадами, де ми працюємо. Наша відданість спорту є частиною ширшої стратегії соціальної відповідальності, яка підтримує сталий розвиток і благополуччя на всіх рівнях», — прокоментував Юрій Химич, керівник програм корпоративної соціальної відповідальності Ferrexpo в Україні.

Дана нагорода — не перша в скарбничці Максима Чужі та компанії Ferrexpo. Короткометражний документальний фільм про шлях молодого футболіста з Полтавщини до успіху на європейських змаганнях, премʼєра якого відбулась на початку травня 2023, відзначено на 9 міжнародних кінофестивалях. А фільм про українську чемпіонку з боксу Ганну Охоту став переможцем фестивалю в Каннах.