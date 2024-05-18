Фоторепортаж: у Кременчуці організували велопарад

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 158

За словами організаторів, донати кременчужан підуть на виготовлення перископів для військових

Автор: Телеграф Фото: Артем Коваленко

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