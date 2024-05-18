Фоторепортаж: у Кременчуці організували велопарад

18 травня у Кременчуці відбувся благодійний велопарад. Велосипедисти подолали шлях від палацу культури «КрАЗ» до площі Перемоги. Під час заходи учасники параду могли донатити на допомогу українській армії. Як зазначили організатори, гроші підуть на виготовлення перископів для військових.
Як пройшов велопарад — дивіться у фоторепортажі нашого фотокора Артема Коваленка.
Нагадаємо, наприкінці 2023 року у Кременчуці пройшов зимовий велопарад.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.