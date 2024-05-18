Дві громади Кременчуцького району завершили деколонізацію та декомунізацію назв вулиць

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Глобинська та Піщанська громади Кременчуцького району завершили процес позбавлення від радянської чи російської спадщини у назвах вулиць, провулків тощо. Про це повідомили Українському інституту національної пам’яті 16 травня.

Зазначено, що у селі Недогарки Піщанської сільської ради вулицю Некрасова перейменували на Благадатну, вулицю Кутузова на Олександра Кушніра, вулицю Богданова на Козацьку. Також відбулись перейменування у селах Великі Кринки та Троїцьке і місті Глобине.

Нагадаємо, 10 травня у Кременчуці запропонували перейменувати ще 8 вулиць в рамках процесу деколонізації. Загалом з початку роботи комісії з питань найменування об'єктів топоніміки у Кременчуцькій громаді змінили назви для 156 вулиць в рамках процесу деколонізації.