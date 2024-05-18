На Полтавщині поліція знайшла браконьєрські сітки і раколовки

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Рибу і раків випустили у природне середовище

16 травня правоохоронці в акваторії річки Сула виявили браконьєрські сітки на 150 метрів та 11 раколовок. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини 18 травня.

Зловлену у знаряддя рибу і раків випустили у природне середовище. Сітки і раколовки забрали з водойми для подальшого знищення, розповіли у поліції.

У поліції нагадують, що з 1 квітня на водних об’єктах України діє нерестова заборона на вилов риби і раків.