Полтавський вчитель переміг на всеукраїнському конкурсі «Вчитель року — 2024»

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Він став найкращим у номінації «Географія»

Вчитель полтавської школи Роман Романчук став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року — 2024». Про це повідомили в пресслужбі Полтавської міської ради 17 травня.

Полтавський педагог став кращим у номінації «Географія», розповіли у міськраді. Зазначимо, що фінал конкурсу відбудеться з 12 по 18 травня 2024 року у Львові.

Нагадаємо, кременчуцька викладачка Анна Старчик — одна з 12 педагогів, які борються за звання «Учитель року — 2024» у номінації «Українська мова та література».