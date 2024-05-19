У жительки Горішніх Плавнів поліціянти знайшли наркотики

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Жінці загрожує штраф або позбавлення волі на строк до трьох років

17 травня на проспекті Героїв Дніпра правоохоронці виявили у місцевої жительки полімерний пакетик з наркотиками. Наразі вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру. Про це повідомили у пресслужбі Головного управлінні Національної поліції Полтавщини 19 травня.

Вилучені речові докази направили на експертне дослідження.

Слідчі розслідують справу з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. — 85 тис. грн) або позбавлення волі на строк до трьох років.