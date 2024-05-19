В Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій

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День пам’яті жертв політичних репресій відзначається від 21 травня 2007 року згідно з Указом Президента України

Щороку, третьої неділі травня, в Україні вшановують пам’ять жертв політичних репресій, які вчиняв радянський тоталітарний режим. Цьогоріч ця дата припала на 19 травня.

День пам’яті жертв політичних репресій відзначається від 21 травня 2007 року згідно з Указом Президента України.

Відліком масовим репресіям став 1937 рік, коли була прийнята постанова Політбюро ЦК ВКП (б) ПБ-51/94 «Про антирадянські елементи». За розсекреченими даними архівів та документів Службою безпеки України, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами репресій стали понад 2 млн 800 тис. людей.

У 1936 році заарештували 15 тис. 717 осіб, у 1937-му — 159 тис. 537, в 1938-му — 106 тис., в 1939-му — 11 тис. 744. Близько 16,5 тис. осіб було розстріляно в 1937-му році.

Сьогодні Україна знову у боротьбі з терором ідеологічної спадкоємиці СРСР Росії — для того, щоб знову не вчинялись подібні до сталінської системи репресії і утиски української нації.

Нагадаємо, 17 травня у Кременчуці поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій.



