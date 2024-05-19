Сьогодні температура у Полтавській області +20-25º тепла
У другій половині 19 травня у Кременчуцькому районі синоптики прогнозують сухі грози. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.
Сьогодні температура у Полтавській області +20-25º тепла.
Під час сухої грози дощі не йдуть, значна частина опадів випаровується, перш ніж досягнути землі. Суха гроза викликає лише грім і блискавку.
Нагадаємо, вчора синоптики прогнозували грози і шквали.
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