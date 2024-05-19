У Кременчуцькому районі синоптики прогнозують сухі грози

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 177

Сьогодні температура у Полтавській області +20-25º тепла

У другій половині 19 травня у Кременчуцькому районі синоптики прогнозують сухі грози. Про це повідомили на телеграм-каналі Полтавського обласного центру з гідрометеорології.

Сьогодні температура у Полтавській області +20-25º тепла.

Що таке сухі грози

Під час сухої грози дощі не йдуть, значна частина опадів випаровується, перш ніж досягнути землі. Суха гроза викликає лише грім і блискавку.

Нагадаємо, вчора синоптики прогнозували грози і шквали.