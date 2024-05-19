У Кременчуці планують встановити 218 меморіальних стендів загиблим військовим

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 88

Кременчуцька влада планує встановити 218 меморіальних стендів загиблим військовим на «Алеї пам’яті». На це витратять 1,5 млн гривень, тобто майже 7 тисяч гривень на кожен стенд. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що їх мають встановити до кінця липня 2024 року. Зазначимо, що «Алею пам’яті» створять у парку Слави. У березні депутати обговорили її оформлення. За словами представників влади, форма втілення цього проєкту є недоречною: застарілі та шаблонні стенди пропонують замінити на об’єкти увіковічення пам’яті, які створюють в європейських країнах. Також порушилось питання доцільності використання бюджетних грошей — одні пропонували направити їх на спорядження для військових, дехто вважає, що такі стенди не вартують тих коштів, які місто хоче спрямувати на їх створення.

Секретар міської ради Юрій Гриценко тоді зазначив, що влада спілкувалась з представниками громадськості та родинами, які втратили члена родини у російсько-українській війні — вони прохали про створення місця, де можна було б вшанувати пам’ять загиблих