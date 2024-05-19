Кременчуцькі дзюдоїсти стали призерами на змаганнях у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 93

У здобутку кременчужан — «золото» і «срібло»

18 травня на відкритій першості у Горішніх Плавнях вихованці Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного посіли призові місця. Про це повідомили на facebook-сторінці спортивного закладу.

Анна Райлян перемогла у ваговій категорії 52 кг, Марія Дорожкіна отримала срібну медаль у ваговій категорії 40 кг, розповіли в ліцеї.

Змагання організувала громадська організація «Центр дитячого розвитку з боротьби дзюдо і самбо «Елефант». Першість присвятили 12 річниці з дня заснування організації. За першість змагались юнаки 2013 — 2016 р.н. і дівчата 2012 — 2016 р.н.

До змагань спортсменок готував тренер Василь Новік.