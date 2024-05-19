У Кременчуці планують побудувати новий дитячий майданчик

Будівництвом нового майданчика опікуватиметься комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»
Біля житлових будинків № 5 та 7 на вулиці Єднання України міська влада планує побудувати новий дитячий майданчик. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 16 травня.
Будівництвом нового майданчика опікуватиметься комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва».
Нагадаємо, торік на вулиці Єднання України, 7 і 9 побудували новий спортивний майданчик в рамках співпраці Кременчуцької міської влади та благодійного фонду «Право на захист», виконавчого партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. На співфінансування проєкту з бюджету громади виділили 300 тисяч гривень.
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