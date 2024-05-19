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У Кременчуці планують побудувати новий дитячий майданчик

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 131

Будівництвом нового майданчика опікуватиметься комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»

Біля житлових будинків № 5 та 7 на вулиці Єднання України міська влада планує побудувати новий дитячий майданчик. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 16 травня. 

— Ми з вами зробили там спортивний майданчик коштом наших партнерів — управління верховного комісара з питань біженців, «Проліска». Зараз ми хочемо зробити такий самий дитячий, що ми з ними анонсували для дітей-переселенців і дітей, що проживають у цьому мікрорайоні, — сказав міський голова Віталій Малецький. 

Будівництвом нового майданчика опікуватиметься комунальне підприємство «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва». 

Нагадаємо, торік на вулиці Єднання України, 7 і 9 побудували новий спортивний майданчик в рамках співпраці Кременчуцької міської влади та благодійного фонду «Право на захист», виконавчого партнера Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. На співфінансування проєкту з бюджету громади виділили 300 тисяч гривень.

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне
Теги: дитячий майданчик
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