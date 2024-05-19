Спортсменки ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів стали призерками чемпіонату Європи з боксу

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 70 Новини компаній Партнерський проєкт

Чемпіонат Європи з боксу серед молоді пройшов з 4 по 16 квітня в хорватському місті Поречі. Участь у змаганнях взяли 330 спортсменів із 33 країн, серед них 110 дівчат. Як повідомили у Федерації боксу України, наша збірна посіла перше загальнокомандне місце із 22 медалями: по вісім золотих і срібних, шість бронзових.

«Перше загальнокомандне місце серед 33 країн — це надзвичайна перемога, адже молодіжна збірна України вперше завоювала таку кількість медалей. Хочу відзначити високий рівень майстерності спортсменів та бажання перемогти, бути краще та сильніше. Боксери та їхні тренери виклались по максимуму, — наголосив старший тренер молодіжної збірної України з боксу Олег Кудінов. — Це був єдиний злагоджений механізм, який працював тільки на перемогу. І за це кожному велика подяка».

Вихованка відділення боксу ДЮСШ № 1 Карина Зверєва посіла друге місце у ваговій категорії +81 кг, а Ангеліна Некрасова — третє місце у ваговій категорії 66 кг. Коментуючи виступ своїх вихованок, тренер Олександр Середницький зауважив, що дівчата «добре виступили, але треба працювати, бо попереду очікує чемпіонат світу, на який дівчата попадуть, якщо пройдуть відбіркові турніри».

«Усі наші дівчата показали гарний результат: із 12 вагових категорій у нашої команди десять медалей (два перших місця та по чотири других та третіх). Попереду у нас чемпіонат світу, де ми націлені тільки на перемогу», — наголосили у Федерації боксу.

Також у Федерації зазначили, що перед чемпіонатом у Хорватії пройшов тривалий та важкий етап підготовки до цих змагань. Спочатку на міжнародному турнірі у Румунії був остаточно визначений склад команди для участі в ЧЄ серед молоді. На цьому турнірі наші боксери показали дуже хороший результат — вісім золотих медалей. Після цих змагань було проведено два етапи навчально-тренувальних зборів. Зокрема, з техніко-тактичної підготовки, де боксери напрацьовували комбінації та коронні удари.

«Психологічна обстановка в команді була дуже позитивною. Дівчата перейнялися відповідальністю за результат, тому дуже добре працювали, — наголосив Олег Кудінов. — Варто зазначити, що всі мали велике бажання показати хороший результат, і це їм вдалося. Наша команда, як серед дівчат, так і серед хлопців, помітно відрізнялась техніко-тактичною підготовкою, що дало суттєву перевагу над їхніми опонентами».

За його словами, «цілеспрямовано працював і тренерський колектив, що також дало свій результат». Старший тренер молодіжної збірної висловив усім спортсменам і тренерському штабу особисту подяку.