Спортсменки ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів стали призерками чемпіонату Європи з боксу

Обидві спортсменки — вихованки тренерів Ірини та Олександра Середницьких. Деталі — у публікації видання «Хроніки тижня».
Чемпіонат Європи з боксу серед молоді пройшов з 4 по 16 квітня в хорватському місті Поречі. Участь у змаганнях взяли 330 спортсменів із 33 країн, серед них 110 дівчат. Як повідомили у Федерації боксу України, наша збірна посіла перше загальнокомандне місце із 22 медалями: по вісім золотих і срібних, шість бронзових.
Вихованка відділення боксу ДЮСШ № 1 Карина Зверєва посіла друге місце у ваговій категорії +81 кг, а Ангеліна Некрасова — третє місце у ваговій категорії 66 кг. Коментуючи виступ своїх вихованок, тренер Олександр Середницький зауважив, що дівчата «добре виступили, але треба працювати, бо попереду очікує чемпіонат світу, на який дівчата попадуть, якщо пройдуть відбіркові турніри».
Також у Федерації зазначили, що перед чемпіонатом у Хорватії пройшов тривалий та важкий етап підготовки до цих змагань. Спочатку на міжнародному турнірі у Румунії був остаточно визначений склад команди для участі в ЧЄ серед молоді. На цьому турнірі наші боксери показали дуже хороший результат — вісім золотих медалей. Після цих змагань було проведено два етапи навчально-тренувальних зборів. Зокрема, з техніко-тактичної підготовки, де боксери напрацьовували комбінації та коронні удари.
За його словами, «цілеспрямовано працював і тренерський колектив, що також дало свій результат». Старший тренер молодіжної збірної висловив усім спортсменам і тренерському штабу особисту подяку.
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