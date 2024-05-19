На Полтавщині перекинулась вантажівка

19 травня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Степне, Полтавського району вантажівка потрапила в аварію. Поліція з’ясовує причини та обставини події. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.
За словами правоохоронців, вантажівка під час руху пошкодила відбійник, з’їхала з дороги в лісосмугу й перекинулась. Водій ваговоза «серйозно не постраждав», розповіли у поліції.
Правоохоронці наголошують «на неухильному дотриманні правил дорожнього руху».
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