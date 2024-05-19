На Тільців чекає кар'єрний ріст, а Терезам варто почати складати плани на майбутнє: гороскоп на 20-26 травня

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 535

Овен (21.03-20.04)

На початку тижня вiрогiднi труднощi у спiлкуваннi з родичами або сусiдами: марно повiдомляти їх про свою життєву позицiю — все одно не почують. Вiвторок — не найвдалiший час для декларацiї нових iдей на роботi. Вiдчуття невпевненостi заважатиме вам зосередитися. Повiрте, у вас бiльше сил i знань, нiж ви думаєте. Грошовi питання можуть виявитися в центрi уваги — спробуйте дошукатися до самої сутi проблеми, щоб вона не створювала неприємних ситуацiй. Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 21.

Тілець (21.04-21.05)

Раптовi кар`єрнi зльоти трапляються сумно рiдко, проте на цьому тижнi можна чекати i не таких чудес. Перевiрте, можливо, у вас вийде зайняти мiсце, що несподiвано звiльнилося. Воно виявиться для вас чудовим подарунком. В середу спробуйте зрозумiти близьких людей, знайдiть компромiсне рiшення. В п`ятницю ви зможете утiлити в життя мрiї. В недiлю будьте особливо обережнi з новими iдеями i вiяннями. Сприятливi днi: 20, 25; несприятливi: 24.

Близнюки (22.05-21.06)

Цього тижня при спiлкуваннi буде важливо не тiльки висловитися, але й прислухатися до вагомих аргументiв спiвбесiдника. Налаштуйтеся на спiвпрацю з колегами, а не на протистояння. Не зациклюйтеся на стереотипах, якi можуть зашкодити планам на майбутнє. Не дозволяйте колишнiм страхам або вiдчуттю провини перешкоджати в здiйсненнi намiчених справ. Думайте про майбутнє i не згадуйте про минуле. Намагайтеся не накопичувати нагальнi справи, щоб у п`ятницю вони не перетворилися на велику проблему, вирiшити яку вже буде не пiд силу. Сприятливi днi: 22, 23; несприятливi: 26.

Рак (22.06-22.07)

Вам буде важко займатися тим, що ви запланували на цей тиждень, тому краще вiдразу приготуватися до деяких змiн в планах. Ймовiрно, вам доведеться багато часу витратити на рiшення чужих проблем. Особливого ентузiазму це заняття не викличе, проте дасть безцiнний досвiд терплячого служiння i самовiдданої вiдмови вiд особистих домагань. Втiм, все це стосується першої половини тижня. В п`ятницю ви можете одержати приємну звiстку, правильно розтлумачивши яку, можна полiпшити фiнансове становище. У своїй дiяльностi не бiйтеся новизни, оскiльки змiни обернуться для вас благом. Сприятливi днi: 24, 25; несприятливi: 22.

Лев (23.07-23.08)

Ваше внутрiшнє прагнення до самотностi практично нездiйсненне: весь тиждень Ви будете в самому вирi подiй. З понедiлка по середу бажано не починати нових справ, оскiльки Вас можуть пiдстерiгати iлюзiї i непередбаченi обставини, що перешкоджають Вашим задумам. Не довiряйтеся колегам: багатьма їхнiми вчинками керуватиме заздрiсть. Четвер сприятливий для рiзноманiтних справ — але кожну з них неодмiнно слiд доводити до кiнця. В п`ятницю ймовiрне знайомство з людьми, яким цiкавi Вашi проблеми. Сприятливi днi: 22, 25; несприятливi: 20.

Діва (24.08-23.09)

Цього тижня будьте уважнiшi до нової iнформацiї i стежте за своїми висловами. Четвер — вдалий день для обдумування новаторських iдей, хоча для цього знадобиться самотнiсть, а з нею можуть виникнути проблеми. Вас можуть вiдвiдати непроханi гостi — спробуйте проявити щедрiсть i привiтнiсть. В п`ятницю не варто ухвалювати скороспiшних рiшень, небажано рiзко що-небудь змiнювати в своєму життi. У суботу у всьому уникайте спiрних моментiв. Сприятливi днi: 23, 25; несприятливi: 24.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень бажано присвятити пiдбиттю пiдсумкiв i до суботи не затiвати нiчого нового. У вiвторок добре пiддаються виправленню ранiше допущенi промахи i недолiки. Визначтеся заразом з тими напрямами, якi дотепер залишалися неясними. Конкуренти нагадають про своє iснування в середу. У четвер можливий невеликий конфлiкт з начальством: зберiгайте спокiй, оскiльки виникла ситуацiя не вплине на вашу подальшу кар`єру. П`ятниця — вдалий день для складання планiв на найближче i вiддалене майбутнє. Сприятливi днi: 21, 26; несприятливi: 23.

Скорпіон (24.10-22.11)

Подiї на цьому тижнi будуть достатньо суперечливi, тому вам знадобляться зусилля i мудрiсть, щоб управляти ситуацiєю, що створилася. Варто остерiгатися захоплення азартними iграми. Намагайтеся не робити необдуманих боргiв, уникайте сумнiвних угод — на цьому тижнi вiрогiднi фiнансовi проблеми i навiть крах. Якщо поступить вигiдна пропозицiя, варто ретельно зважити всi за i проти, перш нiж її приймати. У суботу своє майбутнє краще всього планувати наодинцi. Не забувайте про проблеми дiтей. Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 23.

Стрілець (23.11-21.12)

Цього тижня вам особливо вдаватимуться такi протилежнi по духу речi, як абсолютно новi проекти i, навпаки, повернення до старих, незакiнчених i давно забутих справ. Багато часу доведеться обговорювати свої плани i задуми з оточуючими. Можливо, деяких Стрiльцiв чекає довгоочiкувана подорож. Понедiлок виявиться вельми успiшним для творiння днем — у всiх сенсах цього слова. Починаючи з вiвторка для тих, хто шукає роботу, з`явиться шанс знайти щось гiдне. В п`ятницю можуть виникнути непередбаченi ускладнення в найпростiшiй справi. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 26.

Козеріг (22.12-20.01)

Час трохи зменшити темп. Заспокойтеся i хоч трохи вiдпочиньте вiд улюбленої роботи. Якщо можливо — вiзьмiть вiдпустку або декiлька днiв вiдгулiв. Напружена праця на цьому тижнi протипоказана. Якщо ж це неможливо, то спробуйте хоч би скоротити об`єм роботи в першу половину тижня. У понедiлок добиватися визнання своєї правоти безперспективно. Але вже починаючи з середи ви зможете з легкiстю вести переговори. Поступить багато корисної iнформацiї, будуть вдалi дiловi зустрiчi. Старi зв`язки продовжують розвиватися: ймовiрно, вони ще принесуть хорошi плоди, хоча це буде не на цьому тижнi. Сприятливi днi: 22, 24; несприятливi: 25.

Водолій (21.01-19.02)

Вам необхiдний свiжий погляд на подiї, що вiдбуваються з вами. Якщо ви не вiдпочиваєте, старанно вiдмовившись вiд будь-яких робочих хвилювань, то можете зiткнутися iз завантаженiстю термiновими справами, втомою i стресами. Втiм, останнi можливi i для вiдпускникiв. Доведеться попросити допомоги — самостiйно, швидше за все, тут не впоратися. Прагнiть використовувати будь-яку можливiсть для вiдпочинку, вiдновлюйте свiй енергетичний потенцiал. У вiвторок буде непогано знайти час для генерального прибирання свого житла: вимийте вiкна, виперiть штори, наведiть лад. Цього тижня спробуйте менше говорити i бiльше слухати — i навiть в суперечках зберiгайте нейтральну позицiю. Сприятливi днi: 23, 24; несприятливi: 20.

Риби (20.02-20.03)

Наступає слушний момент для осмислення i виправлення допущених помилок. Невелика подорож пiде вам на користь. Втiм, якщо з нею нiчого не вийде, то тиждень сприятиме вашому просуванню по службi. Енергетично сильним днем може виявитися середа, вона обiцяє рiшення колишнiх проблем i виникнення нових перспектив. У четвер прагнiть зберiгати спокiй i врiвноваженiсть за будь-яких обставин. Недiля сприятлива для перебування на природi. Сприятливi днi: 24, 25; несприятливi: 22.