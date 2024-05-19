На Полтавщині загорілась машина військових — депутат Телятник

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19 травня на трасі Київ-Харків біля Решетилівки загорілась машина військових. Про це повідомив депутат Полтавської обласної ради Руслан Телятник на своїй facebook-сторінці.

— Мій вогнегасник трохи допоміг, але його було замало. Зупинив с десяток авто, і тільки два водії дали свої вогнегасники. Але й цих трьох вистачило, щоб врятувати авто військових, що поспішають на фронт, — написав депутат у своєму повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Степне, Полтавського району вантажівка потрапила в аварію.