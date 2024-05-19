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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині загорілась машина військових — депутат Телятник

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 445

Пожежу в авто загасили вогнегасниками

19 травня на трасі Київ-Харків біля Решетилівки загорілась машина військових. Про це повідомив депутат Полтавської обласної ради Руслан Телятник на своїй facebook-сторінці.  

— Мій вогнегасник трохи допоміг, але його було замало. Зупинив с десяток авто, і тільки два водії дали свої вогнегасники. Але й цих трьох вистачило, щоб врятувати авто військових, що поспішають на фронт, — написав депутат у своєму повідомленні.

Нагадаємо, 19 травня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Степне, Полтавського району вантажівка потрапила в аварію.

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Автор: Телеграф Джерело фото: скриншот з відео з facebook-сторінки Руслана Телятника
Теги: машина пожежа
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