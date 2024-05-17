Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Фотоколекція

У Кременчуці вшанували пам'ять жертв політичних репресій

Сьогодні, 10:10 Переглядів: 0

 

Традиційно жертв політичних репресій щороку вшановують у третю неділю травня

Сьогодні, 17 травня, о 9.00 у Кременчуці вшанували пам’ять жертв політичних репресій. Квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій поклали міський голова Віталій Малецький разом із представниками міськради. Наш фотокореспондент Артем Коваленко зробив фоторепортаж з урочистого покладання.

Фото: Артем Коваленко

Вшановувати пам’ять тих, хто загинув внаслідок політичних репресій комуністичного режиму, в Україні почали ще у 90-х роках. Тоді цю пам’ятну дату відзначали в один день із Днем пам’яті жертв голодомору та відзначався у четверту суботу листопада.

У 2004 році цей день перейменували на День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Проте Указом Президента України від 21.05.2007 ці дві дати вирішили розділити — пам’ять жертв голодомору продовжили вшановувати у листопаді, а День пам’яті жертв політичних репресій перенесли на третю неділю травня.

 

Щороку цього дня Україна згадує усіх репресованих, убитих, незаконно засуджених та закатованих українців — жертв радянського та російського терорів.

Відліком масовим репресіям став 1937 рік, коли була прийнята постанова Політбюро ЦК ВКП (б) ПБ-51/94 «Про антирадянські елементи». За розсекреченими даними архівів та документів СБУ, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами репресій стали понад 2 млн 800 тис. людей.

У 1936 році заарештували 15 тис. 717 осіб, у 1937-му — 159 тис. 537, в 1938-му — 106 тис., в 1939-му — 11 тис. 744. Близько 16,5 тис. осіб було розстріляно в 1937-му році.

Про те, як вшанували пам'ять жертв політичних репресій у Кременчуці у 2021 році, дивіться у нашому матеріалі.


0
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко
Теги: покладання квітів День памяті жертв сталінських репресій
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх