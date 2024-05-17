Сьогодні, 17 травня, о 9.00 у Кременчуці вшанували пам’ять жертв політичних репресій. Квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій поклали міський голова Віталій Малецький разом із представниками міськради. Наш фотокореспондент Артем Коваленко зробив фоторепортаж з урочистого покладання.

Вшановувати пам’ять тих, хто загинув внаслідок політичних репресій комуністичного режиму, в Україні почали ще у 90-х роках. Тоді цю пам’ятну дату відзначали в один день із Днем пам’яті жертв голодомору та відзначався у четверту суботу листопада.

У 2004 році цей день перейменували на День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. Проте Указом Президента України від 21.05.2007 ці дві дати вирішили розділити — пам’ять жертв голодомору продовжили вшановувати у листопаді, а День пам’яті жертв політичних репресій перенесли на третю неділю травня.

Щороку цього дня Україна згадує усіх репресованих, убитих, незаконно засуджених та закатованих українців — жертв радянського та російського терорів.

Відліком масовим репресіям став 1937 рік, коли була прийнята постанова Політбюро ЦК ВКП (б) ПБ-51/94 «Про антирадянські елементи». За розсекреченими даними архівів та документів СБУ, в Україні з 1935 по 1951 рік жертвами репресій стали понад 2 млн 800 тис. людей.

У 1936 році заарештували 15 тис. 717 осіб, у 1937-му — 159 тис. 537, в 1938-му — 106 тис., в 1939-му — 11 тис. 744. Близько 16,5 тис. осіб було розстріляно в 1937-му році.

Про те, як вшанували пам'ять жертв політичних репресій у Кременчуці у 2021 році, дивіться у нашому матеріалі.