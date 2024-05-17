У Глобиному призупинили розгляд судової справи щодо директора міської лікарні: яка причина

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 388

Глобинський районний суд призупинив розгляд справи стосовно директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського, якого підозрюють у хабарництві та розтраті бюджетних коштів під час облаштування укриття у медзакладі. Причиною цього є мобілізація обвинуваченого до лав Збройних Сил України у березні 2024 року. Йдеться про це в ухвалі Глобинського райсуду від 8.05.2024.

Директор лікарні має повідомити, коли він звільниться з військової служби, аби суд міг продовжити розгляд справи.

Нагадаємо, 28 грудня директора Глобинської міської лікарні Ігоря Балаховського було затримано на підставі підозри у хабарництві. Нагадаємо, з електронної системи Prozorro «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що модернізацією котельні займалась будівельна фірма «Укрпроммонтаж». На Clarity project вказано, що загалом фірма і Глобинська лікарня уклали між собою 5 договорів на понад 12 млн грн.

За інформацією Полтавської обласної прокуратури, повідомлення про підозру крім головлікаря отримали депутат Глобинської міської ради та керівник будівельного товариства із Сум.

Усім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За інформацією прокуратури, підрядник та головлікар Ігор Балаховський скористалися правом на внесення застави. У реєстрі справ Октябрського районного суду міста Полтава йдеться, що сума застави за Ігоря Балаховського становить 241 560 грн.

Згодом робоча група «Прозорість та підзвітність» провела аудит у Глобинській міській лікарні й встановила, що сума збитків внаслідок махінацій між замовником та підрядником склала майже 6 мільйоні гривень.



