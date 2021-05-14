14 травня кременчужани вшанували пам’ять жертв політичних репресій

Сьогодні, 17:42 Переглядів: 222









Фото: Артем Коваленко

Традиційно в цей день згадують тих, хто став жертвами репресій з кінця 1920-х до початку 1950-х років. У Кременчуці зібрані матеріали про більш ніж 3000 невинно постраждалих мешканців міста.





Напередодні Дня пам’яті жертв політичних репресій у місті відбувся меморіальний захід. Громада зібралася у центрі Кременчука, аби згадати співгромадян, які стали жертвами режиму.





Про події часів Великого терору розповіла начальниця експозиційного відділу Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай.





Під час заходу усі охочі змогли покласти квіти до підніжжя пам’ятного знаку «Жертвам сталінських репресій».