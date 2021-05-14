Отакої: ХК «Кременчук» подав заявку на участь у чемпіонаті під егідою Федерації

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 375

Хокейний клуб «Кременчук» подав заявку на виступ у чемпіонаті України в сезоні 2021/2022. Про це повідомляє пресслужба кременчуцького хокейного клубу.





Попередній сезон «містяни» завершили з бронзовими нагородами, а в 2020 році стали чемпіонами України. Уже 7 сезонів поспіль підопічні Олександра Савицького закінчують сезон серед призерів.





Подати заявочну форму можуть професіональні хокейні клуби різних форм власності, команди ФСТ, збірні команди областей. Прийом заявок на участь у чемпіонаті України триває до 15 липня 2021 року.





Для виступу в національній першості необхідно надіслати на електронну адресу Федерації office@fhu.com.ua гарантійний лист встановленого зразка, а також укласти двосторонній договір на участь у чемпіонаті, повідомляє сайт ФХУ.





Зауважимо, що між Українською хокейною лігою та Федерацією хокею України йде конфлікт, у результаті якого сформується два чемпіонати: під егідою ФХУ та УХЛ. Кременчуцька команда стала першою, яка заявилася в ФХУ. Паралельно триває заявка на участь в чемпіонаті УХЛ. Письмові заявки і підтвердження вже відправили Білий Барс, МХК Динамо, Дніпро, Донбас, Краматорськ, Крижані Вовки і Маріуполь.