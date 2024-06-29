Де у неділю цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 16:03
Переглядів: 1 023
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У неділю, 30 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 6.00 до 18.00
- Пров. Івана Кожедуба, 2-32
- Вул. Михайла Драгоманова, 1-49Б
- Пров. Тополевий, 14-20
- Вул. Ковальська, 30-37
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
- Вул. Лінійна, 1-4
- Вул. Павла Чубинського, 21-33
- Пров. Петра Ракітіна, 2-24
- Вул. Івана Приходька.
З 8.00 до 17.00
- Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- Пров. Арсенальний, 3-16
- Вул. Європейська, 44А-58/20
- Вул. Нагірна, 1/3-30А
- Туп. Петра Григоренка, 27
- Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
- Пров. Уласа Самчука, 3-41
- Вул. Чередницька, 22-39
- Туп. Василя Каразіна, 3-8
- Пров. Веселий, 3-32
- Туп. Миколи Сціборського
- Пров. Новогеоргіївський, 14-21
- Пров. Ударний, 2
- Вул. Черниша, 17А
- Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67
- Просп. Полтавський, 245-275
- Вул. Соні Делоне, 33-40
- Вул. Василя Симоненка, 90-112
- Вул. Генерала Чайки, 1, 29
- Пров. Ємельяненко, 3
- Вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9
- Просп. Полтавський, 142-187/2
- Вул. Чайковського, 24Б-95А
- Вул. Експресівська, 47-58
- Пров. Караванний, 1-48А
- Вул. Соні Делоне, 4
- Вул. Хортицька, 3-28/56
- Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
- Вул. Лікаря Бончука, 28-30
- Вул. Шістдесятників, 4А-15
- Вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
- Вул. Республіканська, 93, 93А
- Вул. Василя Стуса, 1-13
- Вул. Віталія Базилевського, 1-44
- Вул. Гарета Джонса, 1-17
- Пров. Кленовий, 2-22
- Вул. Мирослава Скорика, 4-19А
- Вул. Івана Приходька, 122-126/1
- Пров. Кленовий, 18
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-54
- Вул. Редутна, 27-37/14
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
- Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
- Вул. Оксани Петрусенко, 18А
- Вул. Софіївська, 75
- Туп. 1-й Озерний, 4-8
- Пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- Вул. Озерна, 3-13
- Туп. Озерний, 3/7-26/13
- Вул. Садківська, 15/20-30/15
- Пров. Садківський, 2-34А
- Туп. Садківський, 3/3-23
- Вул. Гайдамацька, 31-57
- Пров. Диканський, 4-14
- Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- Вул. Костянтина Острозького, 28-54
- Вул. Різдвяна, 1-29.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.