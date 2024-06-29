Де у неділю цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У неділю, 30 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 С. Потоки. З 6.00 до 18.00 Пров. Івана Кожедуба, 2-32

Вул. Михайла Драгоманова, 1-49Б

Пров. Тополевий, 14-20

Вул. Ковальська, 30-37

Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7

Вул. Лінійна, 1-4

Вул. Павла Чубинського, 21-33

Пров. Петра Ракітіна, 2-24

Вул. Івана Приходька. З 8.00 до 17.00 Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

Пров. Арсенальний, 3-16

Вул. Європейська, 44А-58/20

Вул. Нагірна, 1/3-30А

Туп. Петра Григоренка, 27

Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

Пров. Уласа Самчука, 3-41

Вул. Чередницька, 22-39

Туп. Василя Каразіна, 3-8

Пров. Веселий, 3-32

Туп. Миколи Сціборського

Пров. Новогеоргіївський, 14-21

Пров. Ударний, 2

Вул. Черниша, 17А

Вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

Просп. Полтавський, 245-275

Вул. Соні Делоне, 33-40

Вул. Василя Симоненка, 90-112

Вул. Генерала Чайки, 1, 29

Пров. Ємельяненко, 3

Вул. Михайла Калачевського, 3, 5, 6, 9

Просп. Полтавський, 142-187/2

Вул. Чайковського, 24Б-95А

Вул. Експресівська, 47-58

Пров. Караванний, 1-48А

Вул. Соні Делоне, 4

Вул. Хортицька, 3-28/56

Вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

Вул. Лікаря Бончука, 28-30

Вул. Шістдесятників, 4А-15

Вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

Вул. Республіканська, 93, 93А

Вул. Василя Стуса, 1-13

Вул. Віталія Базилевського, 1-44

Вул. Гарета Джонса, 1-17

Пров. Кленовий, 2-22

Вул. Мирослава Скорика, 4-19А

Вул. Івана Приходька, 122-126/1

Пров. Кленовий, 18

Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-54

Вул. Редутна, 27-37/14

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

Вул. Оксани Петрусенко, 18А

Вул. Софіївська, 75

Туп. 1-й Озерний, 4-8

Пров. Кам'яногірський, 3/1-24

Вул. Озерна, 3-13

Туп. Озерний, 3/7-26/13

Вул. Садківська, 15/20-30/15

Пров. Садківський, 2-34А

Туп. Садківський, 3/3-23

Вул. Гайдамацька, 31-57

Пров. Диканський, 4-14

Пров. Дмитра Вишневецького, 17-31

Вул. Костянтина Острозького, 28-54

Вул. Різдвяна, 1-29.

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