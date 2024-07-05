Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 6 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 Вул. Джерельна, 16, 18

Вул. Джерельна, 16, 18

Вул. Космічна, 7А-20

Вул. Ковальська, 30/24, 35

Вул. Ковальська, 35-37

Вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

Вул. Лейтенанта Покладова, 4-7

Вул. Лінійна, 1-4

Вул. Макаренка, 1, 1049Б

Вул. Небесної Сотні, 2

Вул. Новокагамлицька, 25-45

Вул. Озерна, 3-13

Вул. Павла Чубинського, 21-33

Вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9

Вул. Садківська, 15/20-30/15

Вул. Сержанта Мельничука, 78-125/1

Вул. Сержанта Мельничука, 127/2-127А

Вул. Софіївська, 36А-38/19

Вул. Тараса Шевченка, 11, 13

Вул. Українська, 5

Вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9

Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7

Просп. Полтавський, 5-44/2

Пров. Бакинський, 9-12

Пров. Бар'єрний, 7-12

Пров. Деповський, 1-23

Пров. Івана Кожедуба, 13-32

Пров. Кам'яногірський, 3/1-24

Пров. Кагамлицький, 13/1-18

Пров. Кагамлицький, 2-17

Пров. Квітневий, 1-10

Пров. Миклухо-Маклая, 18А-22

Пров. Миклухо-Маклая, 19А

Пров. Межовий, 9, 23

Пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24

Пров. Рівненський, 1-44

Пров. Тополевий, 14, 20

Туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

Туп. Озерний, 3/7-26/13. З 8.00 до 17.00 (Реалізація договорів про приєднання) Вул. Кагамлицька, 1/18-22/20

Вул. Подовжня, 3-17

Вул. Чередницька, 116А

Пров. Ювілейний, 3-23. З 8.00 до 17.00 (Технічне обслуговування електромереж) Вул. Вагонна, 10-32

Вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

Вул. Кохнівська, 63-108

Просп. 1-й Кохнівський, 3-7/7

Просп. 2-й Кохнівський, 3-10

Просп. 3-й Кохнівський, 4-18

Туп. 1-й Парковий, 3-8

Туп. 2-й Парковий, 3-8/2

Пров. Житлобудівний, 2/34-16

Просп. Житлобудівний, 3-20/11. Нагадаємо, голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями.

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