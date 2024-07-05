Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 6 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- Вул. Джерельна, 16, 18
- Вул. Джерельна, 16, 18
- Вул. Космічна, 7А-20
- Вул. Ковальська, 30/24, 35
- Вул. Ковальська, 35-37
- Вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17
- Вул. Лейтенанта Покладова, 4-7
- Вул. Лінійна, 1-4
- Вул. Макаренка, 1, 1049Б
- Вул. Небесної Сотні, 2
- Вул. Новокагамлицька, 25-45
- Вул. Озерна, 3-13
- Вул. Павла Чубинського, 21-33
- Вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9
- Вул. Садківська, 15/20-30/15
- Вул. Сержанта Мельничука, 78-125/1
- Вул. Сержанта Мельничука, 127/2-127А
- Вул. Софіївська, 36А-38/19
- Вул. Тараса Шевченка, 11, 13
- Вул. Українська, 5
- Вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9
- Наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
- Просп. Полтавський, 5-44/2
- Пров. Бакинський, 9-12
- Пров. Бар'єрний, 7-12
- Пров. Деповський, 1-23
- Пров. Івана Кожедуба, 13-32
- Пров. Кам'яногірський, 3/1-24
- Пров. Кагамлицький, 13/1-18
- Пров. Кагамлицький, 2-17
- Пров. Квітневий, 1-10
- Пров. Миклухо-Маклая, 18А-22
- Пров. Миклухо-Маклая, 19А
- Пров. Межовий, 9, 23
- Пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24
- Пров. Рівненський, 1-44
- Пров. Тополевий, 14, 20
- Туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8
- Туп. Озерний, 3/7-26/13.
З 8.00 до 17.00 (Реалізація договорів про приєднання)
- Вул. Кагамлицька, 1/18-22/20
- Вул. Подовжня, 3-17
- Вул. Чередницька, 116А
- Пров. Ювілейний, 3-23.
З 8.00 до 17.00 (Технічне обслуговування електромереж)
- Вул. Вагонна, 10-32
- Вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- Вул. Кохнівська, 63-108
- Просп. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- Просп. 2-й Кохнівський, 3-10
- Просп. 3-й Кохнівський, 4-18
- Туп. 1-й Парковий, 3-8
- Туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- Пров. Житлобудівний, 2/34-16
- Просп. Житлобудівний, 3-20/11.
Нагадаємо, голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями.
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