Успіхи митців Горішніх Плавнів

Вчора, 21:01 Переглядів: 146 Партнерський проєкт

Учні художньої школи здобули перемоги в обласному конкурсі «Світ навколо нас». Аріна Швиданенко та Олексій Носуль отримали Гран-прі. Серед інших переможців — Олександра Городецька, Софія Патейчук, Ганна Бєла, Анастасія Людова. У конкурсі «Квітка буття» також відзначилися юні таланти.

Учні художньої школи здобули перемоги в обласному конкурсі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва «Світ навколо нас».

За підсумками творчого змагання серед учасників молодшої вікової групи володарями Гран-прі стали: у номінації «Живопис» — Аріна Швиданенко з роботою «Звістка», у номінації «Графіка» — Олексій Носуль із роботою «Натюрморт на вікні». Друге місце в номінації «Декоративно- прикладне мистецтво» здобула робота Олександри Городецької «Дерев’яний писанкар». Третє місце в цій же номінації посіла робота Софії Патейчук «Материнство». Усі конкурсанти 12-річного віку — викладачки Світлани Богомаз. Також третє місце в номінації «Живопис» посіла 11-річна Ганна Бєла з роботою «Прогулянка» (викладачка Олена Мінаєва). Серед учасників старшої вікової групи в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» третє місце здобула 14-річна Анастасія Людова з роботою «Запашні лілеї» (викладачка Світлана Богомаз).

Учениця музичної школи Горішніх Плавнів Марія Денисенко стала призеркою Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта».

Творче змагання проходило онлайн 3-9 червня в Харкові. Про це повідомили в музичній школі Горішніх Плавнів. За підсумками конкурсу третє місце посіла другокласниця Марія Денисенко викладачки Тетяни Шемет. Учениця виконала «Подоляночку» Миколи Вігула та «Зачарований ліс» Йохана Зольшера. XІ Міжнародний конкурс виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» присвячений 220-річчю від дня заснування Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. У творчому змаганні взяли участь 239 солістів, 40 ансамблів, 11 оркестрів із 14 країн, зокрема, з Австралії, Фінляндії, Канади, Італії, Іспанії, Чехії.

Школярі з нашого міста здобули перемоги в Міжнародному конкурсі екологічно-оздоровчої спрямованості «Квітка буття».

У номінації «Природні об’єкти «Квітка буття» очима дітей — ручні вироби: прикраси (кулон, сережки, браслет, намисто)» перше місце посіла вихованка гуртка «Бісерне сяйво» ЦДтаЮТ Вероніка Влазнєва з роботою «Братки» (керівниця Валентина Сідько). Про це повідомляють у Горішньоплавнівській міській раді. Також переможницею стала учениця 1-Б класу СЗОШ № 4 Ангеліна Михайлова з роботою «Весняна крапель» (керівниця Ірина Олешко) та учениця 3-А класу ЗОШ № 1 Євангеліна Шацька з роботою «Блакитно-жовта гармонія» (керівниця Світлана Кострикіна). Друге місце посіла учениця 3-Б класу ЗОШ № 1 Ніколєтта Мігуля із роботою «Прикраси з бабусиної скрині» (керівниця Неля Бреус). Крім того, друге місце здобули учень 4-Б класу ЗОШ No 1 Анатолій Петриченко з роботою «Ніжність української жінки» (керівниця Інна Петрусенко) та вихованка гуртка VITA СЗОШ «№ 4 Людмила Пістряк із роботою «Квітковий різномай» (керівниця Юлія Кравченко). Третє місце посів другокласник ЗОШ No 2 Владислав Бала з роботою «Квітуча Україна» (керівниця Майя Бала).

У номінації «Екологічна сумка з мотивами природних об’єктів — ручні вироби з тканини (з аплікаціями, вишивкою, малюванням)» перше місце здобула учениця 1-Б класу ЗОШ No 2 Анна Челюк із роботою «Сумка із соняхами» (керівниця Ольга Вербецька). Друге місце посів вихованець гуртка «Еко+» ЦДтаЮТ Микола Горєлов із роботою «Як соняшник повертається до сонця, так людина серцем до Батьківщини» (керівниця Лідія Ніколаєва). Третє місце посіла учениця 3-А класу ЗОШ № 1 Катерина Літвінова з роботою «Рюкзачок тривожний — а я непереможний» (керівниця Світлана Кострикіна).

У номінації «Один день із життя природи — відео-блог/еко-реклама» друге місце здобув учень 4-Б класу ЗОШ № 1 Матвій Чернушенко з роботою «Пізнаю світ з любов’ю» (керівниця Інна Петрусенко). Третє місце посіли вихованка гуртка VIVA, учениця четвертого класу СЗОШ No 4 Евеліна Федоренко з роботою «На захисті берізок» (керівниця Юлія Кравченко) та учень 2-Б класу ЗОШ No 1 Марк Черкасов із роботою «Природа міста і мої друзі» (керівниця Валентина Кібець).