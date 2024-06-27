У Кременчуці відбудеться турнір з кросфіту памʼяті Максима Кагала

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6 липня у Кременчуці відбудеться 3 відкритий турнір з кросфіту «NO FIGHT, NO GLORY» памʼяті Максима Кагала — Героя України, старшого лейтенанта бригади «Азов».

Відомо, що турнір влаштовують вже втретє. Максим Кагал загинув 25 березня 2022 року під час оборони Маріуполя.

— 5 липня Максиму мало б виповнитися 33 роки. У своєму підрозділі Макс мав позивний «PISTON» — саме тому схема виконання носить назву «PISTON», — йдеться у повідомленні організаторів.

Кошти, які зберуть під час змагання, спрямують на підтримку 2 батальйону бригади «Азов». Зареєструватися можна за посланням. Учасникам повідомлять час та місце проведення змагань.

Нагадаємо, торік учасникам турніру запропонували схему «PISTONE 2.0» AFAP — це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал і який назвали на честь позивного бійця. Схема включала біг, човниковий біг 80 метрів, вправи з гирею, присідання зі штангою та інші вправи.

Серед учасників змагань була матір Героя України Максима Кагала.