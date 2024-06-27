У Кременчуці відбудеться турнір з кросфіту памʼяті Максима Кагала

6 липня у Кременчуці відбудеться 3 відкритий турнір з кросфіту «NO FIGHT, NO GLORY» памʼяті Максима Кагала — Героя України, старшого лейтенанта бригади «Азов».
Відомо, що турнір влаштовують вже втретє. Максим Кагал загинув 25 березня 2022 року під час оборони Маріуполя.
Кошти, які зберуть під час змагання, спрямують на підтримку 2 батальйону бригади «Азов». Зареєструватися можна за посланням. Учасникам повідомлять час та місце проведення змагань.
Нагадаємо, торік учасникам турніру запропонували схему «PISTONE 2.0» AFAP — це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал і який назвали на честь позивного бійця. Схема включала біг, човниковий біг 80 метрів, вправи з гирею, присідання зі штангою та інші вправи.
Серед учасників змагань була матір Героя України Максима Кагала.
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