Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Спорт, Афіша

У Кременчуці відбудеться турнір з кросфіту памʼяті Максима Кагала

Сьогодні, 12:33 Переглядів: 115

Турнір влаштовують вже втретє

6 липня у Кременчуці відбудеться 3 відкритий турнір з кросфіту «NO FIGHT, NO GLORY» памʼяті Максима Кагала — Героя України, старшого лейтенанта бригади «Азов».

Відомо, що турнір влаштовують вже втретє. Максим Кагал загинув 25 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. 

— 5 липня Максиму мало б виповнитися 33 роки. У своєму підрозділі Макс мав позивний «PISTON» — саме тому схема виконання носить назву «PISTON», — йдеться у повідомленні організаторів.

Кошти, які зберуть під час змагання, спрямують на підтримку 2 батальйону бригади «Азов». Зареєструватися можна за посланням. Учасникам повідомлять час та місце проведення змагань. 

Нагадаємо, торік учасникам турніру запропонували схему «PISTONE 2.0» AFAP — це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал  і який назвали на честь позивного бійця. Схема включала біг, човниковий біг 80 метрів, вправи з гирею, присідання зі штангою та інші вправи.

Серед учасників змагань була матір Героя України Максима Кагала.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: Максим Кагал кросфіт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх