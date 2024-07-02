Голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями

У серпні очікується полегшення ситуації з доступністю електроенергії після завершення планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі УП.
Зараз на вимкнення світла впливають:
Якщо російські обстріли повністю припиняться, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.
Прогноз МВФ щодо відновлення енергетики до кінця 2025 року є консервативним сценарієм.
Важливою характеристикою у прогнозі МВФ є те, що масштаб та вплив пошкоджень буде обмежений через стійкість української енергосистеми.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав усі органи державної влади обмежити споживання електроенергії — відмовитися від використання кондиціонерів у приміщеннях та вуличного освітлення. У КРВА ж під час брифінгу повідомили, що кондиціонери у приміщенні не вмикають. Також у Глобинській громаді припинили роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми.
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