Голова «Укренерго» розповів, коли й за якої умови українцям очікувати полегшення ситуації зі знеструмленнями

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 239

Якщо російські обстріли повністю припиняться, то відновити генерацію зможуть до наступної весни

У серпні очікується полегшення ситуації з доступністю електроенергії після завершення планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі УП.

«В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генеруючої спроможності через закінчення ремонтів і має бути трішки полегше», — зазначив він.

Вплив чинників на знеструмлення

Зараз на вимкнення світла впливають:

Регулярні обстріли;

Спека;

Обмежені можливості імпорту електроенергії.

«Продовжується літня ремонтна кампанія на досить великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема — атомних», — додав Володимир Кудрицький.

Перспективи Відновлення Генерації

Якщо російські обстріли повністю припиняться, то відновити генерацію до наступної весни та літа, щоб усунути дефіцит, цілком реалістично.

«Якби ми зараз уявили собі ситуацію, коли обстріли повністю припиняються, то відновити пошкоджену генерацію до рівня відсутності дефіциту наступної весни та літа цілком реалістично», — заявив Кудрицький.

Прогноз МВФ щодо відновлення енергетики до кінця 2025 року є консервативним сценарієм.

Важливою характеристикою у прогнозі МВФ є те, що масштаб та вплив пошкоджень буде обмежений через стійкість української енергосистеми.

«МВФ визнає, що можуть бути якість нові атаки, а з іншого боку розуміє, що наша стійкість допоможе швидше відновлюватися», — підкреслив Кудрицький.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав усі органи державної влади обмежити споживання електроенергії — відмовитися від використання кондиціонерів у приміщеннях та вуличного освітлення. У КРВА ж під час брифінгу повідомили, що кондиціонери у приміщенні не вмикають. Також у Глобинській громаді припинили роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми.