Без кондиціонерів та ліхтарів: усі органи держвлади мають обмежити споживання електроенергії

Прем'єр-міністр закликав усіх відмовитися від використання кондиціонерів, вуличного освітлення та енергоємного обладнання
Усі органи державної влади мають зменшити споживання електроенергії. Про це у п’ятницю на засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами прем'єра, усі міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Такі ж рекомендації отримали і правоохоронні органи, органи судової влади та інші держоргани.
Уряд закликав і бізенс обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.
Нагадаємо, раніше керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що цього тижня ситуація в енергосистемі буде складнішою у порівнянні з минулим тижнем. Це пов’язано із підвищенням температури повітря та використанням кондиціонерів.
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