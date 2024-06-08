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Без кондиціонерів та ліхтарів: усі органи держвлади мають обмежити споживання електроенергії

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 228

 

Прем'єр-міністр закликав усіх відмовитися від використання кондиціонерів, вуличного освітлення та енергоємного обладнання

Усі органи державної влади мають зменшити споживання електроенергії. Про це у п’ятницю на засіданні Уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію й одночасно зменшуємо споживання. Починаємо з себе.

За словами прем'єра, усі міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Такі ж рекомендації отримали і правоохоронні органи, органи судової влади та інші держоргани. 

Уряд закликав і бізенс обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності.

Виняток — не буде обмежуватися використання кондиціонерів у лікарнях та на підприємствах, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу, — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що цього тижня ситуація в енергосистемі буде складнішою у порівнянні з минулим тижнем. Це пов’язано із підвищенням температури повітря та використанням кондиціонерів.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: enerhozbuttrans.com.ua
Теги: електроенергія обмеження споживання електроенергії
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