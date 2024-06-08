У Кремнечуці у Сухому Кагамлику потонула людина

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Сьогодні, 8 червня, близько 7.20 у річці Сухий Кагамлик у Кременчуці виявили потопельника. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, тіло виявили місцеві мешканці. Вони ж і викликали поліцію. На місце події прибули слідчо-оперативна група та водолази «Кременчук Аква-сервіс».

Загиблого дістали із води на берег. Наразі правоохоронці встановлюють його особу. Тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, нещодавно у ставку на Полтавщині знайшли тіло потопельника: загиблим виявився 50-річний мешканець Зіньківської громади.