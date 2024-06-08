Подробиці учорашньої пожежі на Університетській: із вогню евакуювали 6 людей

Учора, 7 червня, близько 21.40, у Кременчуці у п'ятиповерхівці на вулиці Університетській загорілася квартира на четвертому поверсі. Про це повідолмяють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Із вогню пожежники врятували чотирьох людей, із них двоє — діти. Ще двох людей надзвичайники евакуювали. За даними добового зведення Головного управління ДСНС у Полтавській області, одну людину довелося госпіталізувати до лікарні.
О 22.12 рятувальники пожежу локалізували, а о 23.29 загасили повністю.
Вогонь знищив 6 електролічильників, диван, холодильник, килим, віконний блок, двері, шафу та побутові речі. Також пошкоджень зазнали стіни, частина меблів та речей, електродроти. Закоптилися і стіни у коридорі будинку.
Травмованих чи загиблих внаслідок пожежі немає.
Гасили вогонь 9 рятувальників особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 5 рятувальників особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою чотирьох пожежних машин.
Причини та обставини виникнення пожежі рятувальники встановлюють.
Нагадаємо, учора у Кременчуці загорівся гараж: вогонь встиг перекинутися і на прилеглий будинок.
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