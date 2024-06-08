Учора у Кременчуці горів гараж: рятувальники гасили вогонь понад півтори години

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Вогонь встиг перекинутися і на прилеглий буднок

Учора, 7 червня, близько 16.02 у Кременчуці на вулиця Вячеслава Чорновола загорівся гараж. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

О 16.40 рятувальникам вдалося пожежу локалізувати, а о 17.38 — ліквідувати. На місці загоряння було сильне задимлення — пожежники працювали у захисних масках.

Вогонь знищив дерев’яне облицювання горища гаражу, три деревообробні станки меблі та речі всередині приміщення. Також пожежа встигла перекинутися і на прилеглий будинок — там частково пошкоджена покрівля.

Будинок та гараж вдалося врятувати від повного знищення вогнем.

Гасили вогонь 9 рятувальників особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою двох пожежних машин.

Причиною загоряння у ДСНС називають коротке замикання електромережі.

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