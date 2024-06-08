Уночі поблизу Кременчука автомобіль влетів у дерево: водія та пасажирку ушпиталили

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Сьогодні, 8 червня, близько 04.30 у селі Кам'яні Потоки поблизу Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Audi під кермуванням 34-річного водія з'їхав з проїжджої частини та врізався в дерево.

Водія та 32-річну пасажирку з травмами ушпиталили.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).

Наразі поліція встановлює причини та обставини аварії.

Нагадаємо, днями на Полтавщині п’яний водій врізався в дерево — його та ще двох пасажирок госпіталізували.