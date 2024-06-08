Жінка, яка постраждала внаслідок учорашнього ракетного удару, померла у лікарні — Пронін

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 173

Вона перебувала у будинку в момент влучання ракети

Жінка, яка постраждала внаслідок учорашнього ракетного удару по приватному будинку у Полтаві, померла у лікарні. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, лікарі до останнього боролися за життя потерпілої.

Щирі співчуття рідним і близьким. Кожне забране життя — наш спільний біль, — пише Пронін.

Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомляла, що жінка працювала медсестрою в одному із реанімаційних відділень міської лікарні.

На момент влучання ракети в будинок вона перебувала у приміщенні.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої.