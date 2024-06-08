Жінка, яка постраждала внаслідок учорашнього ракетного удару, померла у лікарні — Пронін

Жінка, яка постраждала внаслідок учорашнього ракетного удару по приватному будинку у Полтаві, померла у лікарні. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За його словами, лікарі до останнього боролися за життя потерпілої.
Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова повідомляла, що жінка працювала медсестрою в одному із реанімаційних відділень міської лікарні.
На момент влучання ракети в будинок вона перебувала у приміщенні.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої.
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