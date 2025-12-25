У Кременчуці в ДТП біля ринку постраждала 83-річна пішоходка: поліція шукає свідків

Сьогодні, 10:55

За даними поліції Полтавщини, у вівторок, 23 грудня, у Кременчуці близько 11.40 на перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала, Небесної Сотні та Університетської сталася дорожньо-транспортна пригода: невідомий автомобіль збив 83-річну пішоходку і залишив місце події.

Відомо, що потерпілу із травмами ушпиталили до лікарні.

Наразі поліція вживає заходів для розшуку автомобіля, причетного до дорожньо-транспортної пригоди, та встановлення особи водія. Слідчі просять очевидців повідомити їм будь яку інформацію щодо обставин даного ДТП на лінію 102 або за номером +380 (98) 739-26-30.

