У Полтавському ОТЦК нагадали про можливість отримати компенсацію за оренду житла ветеранам і ветеранкам

Розмір компенсації залежить від населеного пункту — для Кременчука це лише один мінімальний прожитковий рівень, а для Полтави — 1,5
Міністерство у справах ветеранів продовжує реалізацію програми грошової компенсації за найм (оренду) житла відповідно до постанови Кабміну №252.
Програма створена, щоб ветерани, ветеранки та їхні родини могли жити в безпечних і комфортних умовах — у разі втрати домівки або вимушеного переїзду. Про це нагадала пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.
Хто може отримати компенсацію:
У яких випадках надається відшкодування:
Розмір компенсації
Сума залежить від населеного пункту:
Якщо фактична вартість оренди більша — різницю можна доплатити самостійно. За короткострокової оренди компенсація нараховується за кількість днів проживання.
Як подати заяву
Документи можна подати особисто або поштою (рекомендованим листом). Заява оформлюється у паперовій або електронній формі (за наявності технічної можливості).
Кошти перераховуються на банківський рахунок IBAN, зазначений у заяві.
Детальніше про житлові програми для ветеранів і ветеранок — на Ветеран PRO.
