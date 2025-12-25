ГО "Захист держави"
Полтавщина, Соціальний захист

У Полтавському ОТЦК нагадали про можливість отримати компенсацію за оренду житла ветеранам і ветеранкам

Сьогодні, 11:29

 

Розмір компенсації залежить від населеного пункту — для Кременчука це лише один мінімальний прожитковий рівень, а для Полтави — 1,5

Міністерство у справах ветеранів продовжує реалізацію програми грошової компенсації за найм (оренду) житла відповідно до постанови Кабміну №252.

Програма створена, щоб ветерани, ветеранки та їхні родини могли жити в безпечних і комфортних умовах — у разі втрати домівки або вимушеного переїзду. Про це нагадала пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Хто може отримати компенсацію:

  • військовослужбовці, які були мобілізовані, брали участь у бойових діях, звільнені зі служби, але ще не оформили статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • ветерани й ветеранки зі статусом УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, звільнені зі служби;
  • поліцейські та рятувальники, які брали участь у захисті України, звільнені зі служби й наразі не мають статусу УБД або інвалідності внаслідок війни.

У яких випадках надається відшкодування:

  • житло знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій;
  • проходження реабілітації далеко від задекларованого місця проживання (понад 15 км);
  • ВПО з-поміж ветеранів і ветеранок, які не мають власного житла або вимушені орендувати помешкання.

Розмір компенсації

Сума залежить від населеного пункту:

  • Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткові мінімуми (6 056 грн);
  • обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму (4 542 грн);
  • інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум (3 028 грн).

Якщо фактична вартість оренди більша — різницю можна доплатити самостійно. За короткострокової оренди компенсація нараховується за кількість днів проживання.

Як подати заяву

  • до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем орендованого житла;
  • до найближчого ЦНАПу (послуга №02606).

Документи можна подати особисто або поштою (рекомендованим листом). Заява оформлюється у паперовій або електронній формі (за наявності технічної можливості).

Кошти перераховуються на банківський рахунок IBAN, зазначений у заяві.

Детальніше про житлові програми для ветеранів і ветеранок — на Ветеран PRO.

Автор: Віктор Крук
