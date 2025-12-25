У Полтавському ОТЦК нагадали про можливість отримати компенсацію за оренду житла ветеранам і ветеранкам

11:29 Переглядів: 79

Розмір компенсації залежить від населеного пункту — для Кременчука це лише один мінімальний прожитковий рівень, а для Полтави — 1,5