Нехай Різдво дарує світло! ГО «Захист держави» вітає з Різдвом Христовим!

ГО «Захист держави» вітає з Різдвом Христовим — святом, яке щороку нагадує: навіть у найтемніші часи світло знаходить шлях.

Для українців це Різдво знову проходить у реальності війни. Але водночас — у реальності взаємної підтримки, відповідальності й сили духу. Світло різдвяної свічки сьогодні — не лише символ віри, а й нагадування про тих, хто тримає оборону, рятує, допомагає, чекає.

Ми дякуємо захисникам і захисницям України, волонтерам, медикам, усім, хто щодня працює заради життя і майбутнього. Саме завдяки вам Різдво залишається святом надії, а не лише датою в календарі.

Нехай у кожному домі буде тепло, у серцях — спокій, а в думках — віра в Перемогу.

Миру, здоров’я й сили вашим родинам.

Христос народився! Славімо його!