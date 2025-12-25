Завтра у Градизькій громаді прощатимуться із полеглим воїном Олександром Михайличенком

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 87

Воїн загинув у вересні 2024 року на Курщині, тривалий час його вважали зниклим безвісти

Завтра у Градизькій громаді на Кременчуччині в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Олександра Михайличенка. Про це повідомив голова Градизької громади Мирослав Носа.

Відомо, що військовослужбовець народився 19 липня 1985 року в Кременчуці, був другою дитиною в багатодітній родині. Навчався у кременчуцькій школі № 3. Після 9 класу разом із родиною переїхав до села Пелехівщина Глобинського району.

Проживав у селах Кирияківка та Броварки. Працював у ТОВ «Рост Агро», ПрАТ «Полтаварибгосп», а також у будівельній сфері.

До лав Збройних сил України Олександра Михайличенка призвали 5 жовтня 2023 року. Він служив солдатом, навідником 1-го кулеметного взводу 3-ї штурмової спеціалізованої роти «Шквал».

Життя захисника обірвалося 29 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Веселе Курської області. Певний час Олександра вважали зниклим безвісти, але після тривалих пошуків і сподівань рідним підтвердили загибель військового.

У загиблого захисника залишилися мати, брат і сестра.

Прощання та поховання Олександра Михайличенка відбудеться завтра, 26 грудня:

10.25 — живий коридор у селі Погреби

10.40 — Середпілля

10.50 — Градизьк

Чин поховання розпочнеться об 11.00 у Градизьку за адресою вул. Сонячна, 31. Об 11.20 процесія вирушить до Будинку культури «Україна» (вул. Київська), де о 11.35 відбудеться громадська панахида. Після цього процесія пішою ходою пройде до старого кладовища. Поминальний обід запланований на 13.00 у кафе «Берізка».

Мирослав Носа закликав жителів громади долучитися до живого коридору та вшанувати пам’ять полеглого воїна.

Редакція «Кременчуцького Телегарфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.