ГО "Захист держави"
Нехай Різдво дарує світло! ГО «Захист держави» вітає з Різдвом Христовим!
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я, Гроші

Працівникам підприємства, які постраждали внаслідок останнього обстрілу у Кременчуці, виплатять матеріальну допомогу

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 715

 

Міський голова Віталій Малецький повідомив, що постраждалих троє

Працівники підприємства, які були поранені внаслідок останнього обстрілу Кременчука, отримають матеріальну допомогу. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогоді, 25 грудня.

Попередньо було відомо, що постраждали двоє працівників. Сьогодні ж міський голова заявив, що потерпілих троє — вони усі госпіталізовані.

Виконавчий комітет погодив виплату працівникам матеріальну допомогу у розмірі 25 тисяч гривень кожному.

Нагадаємо, вибух у місті пролунав у вівторок, 23 грудня, близько 14.50. Повітряні сили повідомляли, що у напрямку Кременчука рухався російський безпілотник.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що удар прийшовся по одному з підприємств громади. Постраждали двоє працівників.

У пресслужбі патрульної поліції Кременчука опублікували кадри надання першої допомоги пораненим.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші здоров'я
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх