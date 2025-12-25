Працівникам підприємства, які постраждали внаслідок останнього обстрілу у Кременчуці, виплатять матеріальну допомогу

Працівники підприємства, які були поранені внаслідок останнього обстрілу Кременчука, отримають матеріальну допомогу. Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міськради сьогоді, 25 грудня.

Попередньо було відомо, що постраждали двоє працівників. Сьогодні ж міський голова заявив, що потерпілих троє — вони усі госпіталізовані.

Виконавчий комітет погодив виплату працівникам матеріальну допомогу у розмірі 25 тисяч гривень кожному.

Нагадаємо, вибух у місті пролунав у вівторок, 23 грудня, близько 14.50. Повітряні сили повідомляли, що у напрямку Кременчука рухався російський безпілотник.

Очільник Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що удар прийшовся по одному з підприємств громади. Постраждали двоє працівників.

У пресслужбі патрульної поліції Кременчука опублікували кадри надання першої допомоги пораненим.