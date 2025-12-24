У Кременчуці двоє чоловіків отримали поранення під час російської атаки: у патрульній поліції оприлюднили відео

У Кременчуці під час однієї з повітряних тривог двоє чоловіків отримали осколкові поранення внаслідок російської атаки. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.
За їхніми словами, після удару правоохоронці надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали чоловіків у безпечне місце. Після цього поранених передали бригаді екстреної медичної допомоги.
Також на місці забезпечили безперешкодний проїзд спецтранспорту та охорону території.
Нагадаємо, 23 грудня російські війська завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді. Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Медики надають їм необхідну допомогу, повідомили в ОВА.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.