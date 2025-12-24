У Кременчуці двоє чоловіків отримали поранення під час російської атаки: у патрульній поліції оприлюднили відео

Сьогодні, 13:18 Переглядів: 433

У Кременчуці під час однієї з повітряних тривог двоє чоловіків отримали осколкові поранення внаслідок російської атаки. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

За їхніми словами, після удару правоохоронці надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали чоловіків у безпечне місце. Після цього поранених передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Також на місці забезпечили безперешкодний проїзд спецтранспорту та охорону території.