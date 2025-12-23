Двоє поранених: армія РФ атакувала підприємство у Кременчуці — ОВА

Сьогодні, 17:27

Під час однієї з повітряних тривог 23 грудня російські війська завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді. Про це повідомили в обласній владі.

Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Медики надають їм необхідну допомогу, повідомили в ОВА.

На місці удару працюють усі відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення населення функціонують у штатному режимі.

Нагадаємо, вдень 23 грудня у Кременчуці було чутно вибух. Військові попереджали про рух безпілотника у бік міста.