Двоє поранених: армія РФ атакувала підприємство у Кременчуці — ОВА

Під час однієї з повітряних тривог 23 грудня російські війська завдали удару по підприємству у Кременчуцькій громаді. Про це повідомили в обласній владі.
Унаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей. Медики надають їм необхідну допомогу, повідомили в ОВА.
На місці удару працюють усі відповідні служби. Об’єкти життєзабезпечення населення функціонують у штатному режимі.
Нагадаємо, вдень 23 грудня у Кременчуці було чутно вибух. Військові попереджали про рух безпілотника у бік міста.
