Вистава від MODERN THEATRE «Повія» від метра світової режисури Дмитра Рачковського

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 0

Дівчина Христина волею долі та бідності, втративши батька та матір, рятуючись від бридких домагань шукає притулок та роботу у великому місті. Після багатьох поневірянь, зради та відчаю доля, ніби насміхаючись над дівчиною, надає їй шанс вижити у елітному київському кабаре.



📍Де?

Кременчук, МПК



📅 Коли?

19 лютого (четвер) о 18:00

💰 Вартість квитків від 250 грн до 500 грн

🎫 Квитки можна придбати в касі або онлайн на сайті internet-bilet.ua

https://kremenchuk.internet-bilet.ua/uk/poviya

🎭 Театр, який не залишає байдужим!

Місця обмежені — поспішайте обрати найкращі!