Вистава від MODERN THEATRE «Повія» від метра світової режисури Дмитра Рачковського

Чергова прем’єра MODERN THEATRE від всесвітньо відомого режисера Дмитра Рачковського, в якій метр виступає ще й як режисер.
Дівчина Христина волею долі та бідності, втративши батька та матір, рятуючись від бридких домагань шукає притулок та роботу у великому місті. Після багатьох поневірянь, зради та відчаю доля, ніби насміхаючись над дівчиною, надає їй шанс вижити у елітному київському кабаре.
📍Де?
Кременчук, МПК
📅 Коли?
19 лютого (четвер) о 18:00
💰 Вартість квитків від 250 грн до 500 грн
🎫 Квитки можна придбати в касі або онлайн на сайті internet-bilet.ua
https://kremenchuk.internet-bilet.ua/uk/poviya
🎭 Театр, який не залишає байдужим!
Місця обмежені — поспішайте обрати найкращі!
