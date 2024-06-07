7 червня російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі.
За його словами, є влучання у приватний будинок.
У Повітряних силах Збройних сил України попереджали про ракету, яка летіла через Сумщину в напрямку Полтавської області.
В ОВА додали, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.
За словами в.о. міського голови Полтави Катерини Ямщикової, велика ударна хвиля пошкодила будинки.
Як зазначив начальник ОВА Філіп Пронін, будинки також пошкодились внаслідок падіння уламків ракет. У приватному будинку, у який влучила російська армія, нині працюють рятувальники.
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