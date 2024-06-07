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Росіяни атакували Полтавську область: є постраждала (доповнюється)

Сьогодні, 15:44 Переглядів: 3 384

Росіяни вдарили по області ракетою

7 червня російська армія обстріляла цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі. 

За його словами, є влучання у приватний будинок.

У Повітряних силах Збройних сил України попереджали про ракету, яка летіла через Сумщину в напрямку Полтавської області.

Доповнено:

В ОВА додали, що з-під завалів зруйнованого будинку врятували жінку. Її госпіталізували у важкому стані.

Доповнено 16.22:

За словами в.о. міського голови Полтави Катерини Ямщикової, велика ударна хвиля пошкодила будинки.

Доповнено 16.45:

Як зазначив начальник ОВА Філіп Пронін, будинки також пошкодились внаслідок падіння уламків ракет. У приватному будинку, у який влучила російська армія, нині працюють рятувальники. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/Reuters
Теги: вибухи
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