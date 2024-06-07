Веслування на Іграх Нескорених: змагалися ветерани війни, зокрема й з ампутаціями кінцівок

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 190

Коли воля сильніша за тіло, а саме під таким гаслом проводилися Ігри Нескорених 2024, можливо все

Змагання з веслування на тренажерах, де ергометр показує кількість пройдених метрів, нещодавно почали проводити в Україні. З 2015 року проводиться відкритий чемпіонат Європи з академічного веслування у приміщенні.

Цей вид спорту вимагає сили та витривалості. Працюють м’язи рук, ніг та спини. Без тренування показати гарні результати складно. Проте, є люди, які їх показують, маючи лише одну руку, одну ногу, або не маючи ніг взагалі! Саме такі вміння демонстрували ветерани російсько-української війни з фронтовими пораненнями на Іграх Нескорених 2024. Як їм це вдавалось можна зрозуміти після перегляду відеоролика та фотогалереї. Ветерани долали дистанції веслуванням на тренажерах протягом 1-ї та 4-х хвилин.

З 30 травня по 2 червня у Києві проходили національні змагання з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни — Ігри Нескорених. Цьогоріч у них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Усі учасники змагань продемонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло. Саме під таким гаслом проводилися ці змагання. Вони є прикладом того, що жодна травма чи поранення не може зламати сили духу та волі до перемоги.

Майже половина учасників, попри свій стан здоров’я, й зараз захищають Україну. Більшість учасників цьогорічних змагань брали участь в Іграх Нескорених вперше. Наймолодшому ветерану виповнилося 20 років, а найстаршому — 68!

Кременчужанин Євгеній Кірейонок на Іграх Нескорених виборов срібло в естафеті з плавання

Саме з національних змагань починається відбір команди на міжнародний захід з адаптивних видів спорту Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Ігри Нескорених у Ванкувері), які пройдуть у лютому 2025 року.

Протягом червня на ці змагання відберуть 35 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на Іграх Нескорених у Канаді.

Стрільба з лука на Іграх Нескорених: ветерани з однією рукою влучали стрілами у мішень

Ветерани представляли кожну область України. З Полтавщини було троє військовослужбовців та десятеро ветеранів.

На відбіркових змаганнях Ігор Нескорених змагалися у 9 видах адаптивного спорту: легкої атлетики (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорту, плавання, волейболу сидячи, баскетболу на кріслах колісних, пауерліфтингу, веслуванню на тренажерах, стрільби з лука, настільного тенісу. У більшості змагань учасників ділили на категорії залежно від стану їхнього здоров’я та особливостей виду спорту.

Пауерліфтинг на Іграх Нескорених: штангу піднімали навіть ті ветерани, які на війні втратили ноги

Як проходили ці змагання «Кременчуцький Телеграф» розповідає й буде розповідати протягом цього тижня у відео та фоторепортажах.

Варто зазначити, що попри різні умови тренувань, можливості підготовки та інші обставини, кожен з учасників гідно та самовіддано пройшов через всі випробування Ігор Нескорених. Саме тому організатори змагань не поділяли учасників на переможців та призерів. Кожен отримав медаль, як символ того, що кожен здобув свою особисту перемогу.

Серед учасників Ігор Нескорених було 15 ветеранів на візках та понад сотні з ампутованими кінцівками. Проте, усі вони відчайдушно боролися за перемогу.

Коли воля сильніша за тіло — на Іграх Нескорених 2024 ветерани бігли дистанцію навіть без ніг

До речі, до 12.00 3-го червня на вимогу організаторів Ігор Нескорених діяв режим повної «інформаційної тиші» щодо розповсюдження будь-якої інформації стосовно ходу та місця проведення змагань. Саме тому, наші репортажі виходять вже після закінчення Ігор Нескорених.