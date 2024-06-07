Готували вбивство поліціянта та депутата. Слідчі завершили досудове розслідування стосовно злочинної банди

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У разі визнання вини судом особам може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення

Правоохоронці Полтавщини завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно членів озброєної кременчуцької злочинної банди. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції на Полтавщині 7 червня.

Правоохоронці встановили, що учасники організованого злочинного угруповання упродовж 2023 року створювали штучні майнові конфлікти та вимагали кошти з керівників підприємств, установ, організацій, а також від фізичних осіб. Виявилось, що вони також займалися незаконним обігом вогнепальної зброї та бойових припасів.

Відомо, що банда вбила одну людину і скоїла замах на вбивство іншої. Від дій угруповування постраждали щонайменше п’ятеро жителів Кременчука. Суми, які зловмисники вимагали у потерпілих, коливалися від 10 тисяч доларів США. Для шантажу фігуранти використовували фізичне насильство, погрози, залякування, розповіли у поліції.

У разі визнання вини судом особам може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Кременчуці діяла озброєна банда з 8 учасників на чолі з кримінальним авторитетом. За даними слідства, банда діяла упродовж вересня 2023 — лютого 2024 років. Підозрювані готували вбивство заступника начальника одного з районних управлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради.

Поліцейського мали намір позбавити життя через професійну діяльність, а депутата — у зв’язку з громадською роботою щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також правоохоронці встановили, що саме ця банда причетна до умисного вбивства жителя Кременчука, у вересні 2023 року, якого застрелили з мисливської рушниці неподалік його місця проживання, через те, що той з ними конфліктував.

Другою жертвою міг стати кременчужанин, який продав рушницю підозрюваним, проте під час переслідування йому вдалося втекти від зловмисників.

За словами джерел «Телеграфа», поліціянт, якого планували вбити — кременчужанин, спортсмен, майор поліції Денис Телятник, який останнім часом проходив службу у Деснянському управлінні поліції Києва, а нещодавно був призначений заступником начальника управління поліції — начальником кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції. А депутат — його родич Руслан Телятник.