На Полтавщині автівка врізалася в дерево — трамовану пасажирку госпіталізували

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 грудня близько 7-ї години в селі Вороньки Чорнухинської громади Лубенського району. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Volkswagen LT, під керуванням 27-річного водія, виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся із деревом. Унаслідок ДТП 31-річна пасажирка фургона отримала тілесні ушкодження. Постраждалу доставили до лікарні.
За даним фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.
