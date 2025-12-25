ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині автівка врізалася в дерево — трамовану пасажирку госпіталізували

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 128

 

Поліція встановлює обставини та причини ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 грудня близько 7-ї години в селі Вороньки Чорнухинської громади Лубенського району. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Volkswagen LT, під керуванням 27-річного водія, виїхав за межі проїзної частини дороги та зіткнувся із деревом. Унаслідок ДТП 31-річна пасажирка фургона отримала тілесні ушкодження. Постраждалу доставили до лікарні.

За даним фактом слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у вівторок, 23 грудня, близько 11.40 в Кременчуці на перехресті вулиць біли центрального ринку невідомий автомобіль збив 83-річну пішохідку і залишив місце події. Поліція шукає свідків ДТП.

Автор: Віктор Крук
