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У Глобинській громаді вимкнуть вуличні ліхтарі для стабілізації енергосистеми

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 169

 

У Кременчуці ж поки чекають роз’яснення від Кременчуцької районної військової адміністрації

У Глобинській громаді припинять роботу об’єктів вуличного освітлення для стабілізації енергосистеми, повідомляє сайт Глобинської громади.

Сьогодні, 11 червня, міський голова Станіслав Джусь провів позачергове засідання виконавчого комітету міської ради, під час якого розглянули питання «Про припинення роботи об’єктів вуличного освітлення у населених пунктах Глобинської міської територіальної громади» та ухвалили рішення, яким зобов’язали Комунальне підприємство «Глобинське» Глобинської міської ради припинити з 12 червня 2024 року роботу всіх об’єктів вуличного освітлення, що перебувають на балансі підприємства, на невизначений термін.

Мешканців міста та старостинських округів закликали з розумінням поставитися до цього рішення.

Нагадаємо, таке рішення пов’язане з розпорядженням Уряду від 7 червня щодо стабілізації роботи об’єднаної енергетичної системи України. Згідно з документом, місцеву владу зобов’язують обмежити роботу вуличного освітлення у населених пунктах для мінімізації стабілізаційних відключень світла для побутових споживачів. У Кременчуці ж поки вуличне освітлення не вимикатимуть — чекають роз’яснення від Кременчуцької районної військової адміністрації.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вуличне освітлення відключення електроенергії Глобине
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