На підприємстві в селі Михайлики працівник впав з висоти

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11 червня об 11.00 на підприємстві в селі Михайлики Козельщинської громади стався нещасний випадок, повідомляє пресслужба поліції. 55-річний працівник під час перекриття ангара впав з висоти та отримав травми. Постраждалого госпіталізували.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для з'ясування обставин. Поліція розпочала слідчі дії, щоб встановити причини інциденту.

За фактом порушення правил охорони праці, що призвело до тяжких наслідків, вирішується питання про відкриття провадження за ч.2 ст.271 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 16 травня у Полтаві на одному з підприємств чоловік упав з висоти й травмувався.