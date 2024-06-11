Де у середу цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 17:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 12 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- Вул. Давида Кострова, 76-91
З 8.00 до 20.00
- Просп. Полтавський, 277/2-281
- Вул. Горліс-Горського, 3-10
- С. Мала Кохнівка
- Вул. Вітчизняна, 5-20
- Вул. Гійома Боплана, 77-92
- Вул. Кооперативна, 1-28/75
- Вул. Юрія Кондратюка, 7-82
- Вул. Бетонна, 126-128А
- Вул. Вадима Пугачова, 36
- Пров. Бакинський
- Пров. Бар'єрний
- Пров. Західний
- Пров. Квітневий
- Пров. Луговий
- Проїзд Луговий
- Вул. Київська, 72-74
- Вул. Ярова, 1-7
- С. Потоки
- Вул. Юрія Кондратюка
- Вул. Архітектора Сергєєва
- Вул. Богдана Хмельницького
- Вул. Ботанічна
- Вул. Братів Тютюнників
- Вул. Бригадна
- Вул. Весняна
- Вул. Громадянська
- Вул. Затонна
- Вул. Каховська
- Вул. Кільцева
- Вул. Короленка
- Вул. Лугова
- Вул. Нескорених
- Вул. Пирогова
- Вул. Проєктна
- Вул. Проліскова
- Вул. Раїси Кириченко
- Пров. Центральний
- Пров. Августина Волошина
- Пров. Бакинський
- Пров. Бригадний
- Пров. Віталія Дончика
- Пров. Градизький
- Пров. Дачний
- Пров. Західний
- Пров. Зв'язковий
- Пров. Зелений
- Пров. Князя Олега
- Пров. Липневий
- Пров. Луговий
- Пров. Нечая
- Пров. Олексія Бутовського
- Пров. Проєктний
- Пров. Резервний
- Туп. Спокійний
- Туп. Бригадний
- Туп. Зв'язковий
З 8.00 до 17.00
- Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
- Пров. Арсенальний, 3-16
- Вул. Європейська, 44А-58/20
- Вул. Нагірна, 1/3-30А
- Туп. Петра Григоренка
- Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79
- Пров. Уласа Самчука, 3-41
- Вул. Чередницька, 22-39
- Туп. Василя Каразіна, 3-8
- Пров. Веселий, 3-32
- Туп. Миколи Сціборського
- Пров. Новогеоргієвський, 14-21
- Пров. Ударний, 2
- Вул. Черниша, 17А
- Вул. Бориса Чичибабіна, 48-275
- Вул. Размислова, 33-40
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7-12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Вул. Андрія Ізюмова, 23-46
- Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25
- Вул. Василя Симоненка, 1-56
- Туп. Газопровідний, 1-11
- Вул. Кропивницького, 1-66/2
- Вул. Газопровідна, 4-30
- Туп. Глобинський, 16-41А
- Туп. Данила Апостола, 1/25-12
- Вул. Хімічна
- Пров. Василя Стефаника, 30-35
- Вул. Дербукова, 1-26
- Вул. І. Піддубного, 1/3-17
- Вул. Кубанська, 1-18
- Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
- Туп. Проточний, 26-38/32
- Вул. Цегельна, 32-36
- Вул. Вільної України, 3-14
- Просп. Полтавський, 34-48
- Вул. Платухіна, 3-23
- Туп. Кременецький, 3-26
- Вул. Гайдамацька, 46-83
- Вул. Михайлівська, 3-13
- Пров. Михайлівський, 17-32
- Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21
- Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10
- Вул. Університетська, 2-16
- Вул. Театральна, 1, 5
- Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16
- Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18
- Вул. Оксани Петрусенко, 18А
- Вул. Софіївська, 75
- Пров. Миклухо-Маклая, 1-16
- Вул. Сержанта Мельничука, 96-139.
Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
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