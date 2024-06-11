Де у середу цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 12 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 Вул. Давида Кострова, 76-91 З 8.00 до 20.00 Просп. Полтавський, 277/2-281

Вул. Горліс-Горського, 3-10

С. Мала Кохнівка

Вул. Вітчизняна, 5-20

Вул. Гійома Боплана, 77-92

Вул. Кооперативна, 1-28/75

Вул. Юрія Кондратюка, 7-82

Вул. Бетонна, 126-128А

Вул. Вадима Пугачова, 36

Пров. Бакинський

Пров. Бар'єрний

Пров. Західний

Пров. Квітневий

Пров. Луговий

Проїзд Луговий

Вул. Київська, 72-74

Вул. Ярова, 1-7

С. Потоки

Вул. Юрія Кондратюка

Вул. Архітектора Сергєєва

Вул. Богдана Хмельницького

Вул. Ботанічна

Вул. Братів Тютюнників

Вул. Бригадна

Вул. Весняна

Вул. Громадянська

Вул. Затонна

Вул. Каховська

Вул. Кільцева

Вул. Короленка

Вул. Лугова

Вул. Нескорених

Вул. Пирогова

Вул. Проєктна

Вул. Проліскова

Вул. Раїси Кириченко

Пров. Центральний

Пров. Августина Волошина

Пров. Бакинський

Пров. Бригадний

Пров. Віталія Дончика

Пров. Градизький

Пров. Дачний

Пров. Західний

Пров. Зв'язковий

Пров. Зелений

Пров. Князя Олега

Пров. Липневий

Пров. Луговий

Пров. Нечая

Пров. Олексія Бутовського

Пров. Проєктний

Пров. Резервний

Туп. Спокійний

Туп. Бригадний

Туп. Зв'язковий З 8.00 до 17.00 Вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

Пров. Арсенальний, 3-16

Вул. Європейська, 44А-58/20

Вул. Нагірна, 1/3-30А

Туп. Петра Григоренка

Вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79

Пров. Уласа Самчука, 3-41

Вул. Чередницька, 22-39

Туп. Василя Каразіна, 3-8

Пров. Веселий, 3-32

Туп. Миколи Сціборського

Пров. Новогеоргієвський, 14-21

Пров. Ударний, 2

Вул. Черниша, 17А

Вул. Бориса Чичибабіна, 48-275

Вул. Размислова, 33-40

Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7-12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Вул. Андрія Ізюмова, 23-46

Проїзд Андрія Ізюмова, 19-25

Вул. Василя Симоненка, 1-56

Туп. Газопровідний, 1-11

Вул. Кропивницького, 1-66/2

Вул. Газопровідна, 4-30

Туп. Глобинський, 16-41А

Туп. Данила Апостола, 1/25-12

Вул. Хімічна

Пров. Василя Стефаника, 30-35

Вул. Дербукова, 1-26

Вул. І. Піддубного, 1/3-17

Вул. Кубанська, 1-18

Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

Туп. Проточний, 26-38/32

Вул. Цегельна, 32-36

Вул. Вільної України, 3-14

Просп. Полтавський, 34-48

Вул. Платухіна, 3-23

Туп. Кременецький, 3-26

Вул. Гайдамацька, 46-83

Вул. Михайлівська, 3-13

Пров. Михайлівський, 17-32

Вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21

Пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10

Вул. Університетська, 2-16

Вул. Театральна, 1, 5

Вул. Ігоря Сердюка, 27, 31/16

Вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

Вул. Оксани Петрусенко, 18А

Вул. Софіївська, 75

Пров. Миклухо-Маклая, 1-16

Вул. Сержанта Мельничука, 96-139. Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

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