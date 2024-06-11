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Уряд закликав органи держвлади не вмикати кондиціонери та ліхтарі. Як буде у Кременчуці?

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 559 Коментарів: 1

 

Обмежити споживання електроенергії закликають держустанови та бізнес 

Минулої п’ятниці, 7 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав усі органи державної влади обмежити споживання електроенергії — відмовитися від використання кондиціонерів у приміщеннях та вуличного освітлення. Просять економити електроенергію і усі держустанови та бізнес.

Сьогодні, 11 червня, під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради перший заступник міського голови Володимир Пелипенко прокоментував, як це відбуватиметься у Кременчуці.

— Ми поки що чекаємо роз’яснення від Кременчуцької районної віськової адміністрації. Як тільки такий документ у нас буде — ми зразу доведемо до відома громадськості.

Нагадаємо, раніше керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у зв'язку із підвищенням температури повітря та використанням кондиціонерів ситуація в енергосистемі буде складнішою

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: scu.com.ua
Теги: електроенергія обмеження споживання електроенергії кондиціонер вуличне освітлення
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Коментарі: 1

4 453
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:13

Нічо, ось найвеличніший лидор оьіцяв 1 бубоватт генерації збудувати!


4 1

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