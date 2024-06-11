Уряд закликав органи держвлади не вмикати кондиціонери та ліхтарі. Як буде у Кременчуці?

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 559 Коментарів: 1

Минулої п’ятниці, 7 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав усі органи державної влади обмежити споживання електроенергії — відмовитися від використання кондиціонерів у приміщеннях та вуличного освітлення. Просять економити електроенергію і усі держустанови та бізнес.

Сьогодні, 11 червня, під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради перший заступник міського голови Володимир Пелипенко прокоментував, як це відбуватиметься у Кременчуці.

— Ми поки що чекаємо роз’яснення від Кременчуцької районної віськової адміністрації. Як тільки такий документ у нас буде — ми зразу доведемо до відома громадськості.

Нагадаємо, раніше керівник НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що у зв'язку із підвищенням температури повітря та використанням кондиціонерів ситуація в енергосистемі буде складнішою.