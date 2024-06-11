Ціни на деякі продукти у Кременчуці завищені — Держпродспоживслужба

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Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби проаналізували ціни на соціально значущі продукти у Кременчуці та Пирятинській громаді. У п’яти випадках встановили завищену торгову націнку

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на продукти у Кременчуці. Про це повідомляють у пресслужбі управління.

Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами у Кременчуці та Пирятинській громаді і на п’яти об'єктах виявили перевищення цін на деякі товари.

За результатами перевірки продавці знизили ціни шляхом зменшення торговельної надбавки з 43,8% до 10%.

Ціни знизили на такі продукти:

борошно пшеничне вищого ґатунку ТМ «Алексис» вагою 1 кг — з 21,00 грн до 16,06 грн, або на 4,94 грн (торговельну націнку знижено з 43,84% до 10%);

батон «Гірчичний» вагою 500 грамів — з 28,00 грн до 24,10 грн, або на 3,91 грн (торговельну націнку знижено з 27,86% до 10%);

олія рафінована ТМ «Чугуєв» вагою 460 г — 30,00 грн до 24,80 грн, або на 5,20 грн (торговельну націнку знижено з 33,1% до 10%).

Також у Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення факту завищення цін на соціально значущі продукти.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті. Наприклад, станом на 6 червня у Кременчуці подешевшали курячі яйця, соняшникова олія, буряк, молоко та цукор. Здорожчали ж рання капуста та ріпчаста цибуля.