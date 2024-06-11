Ціни на деякі продукти у Кременчуці завищені — Держпродспоживслужба

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби проаналізували ціни на соціально значущі продукти у Кременчуці та Пирятинській громаді. У п’яти випадках встановили завищену торгову націнку
Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на продукти у Кременчуці. Про це повідомляють у пресслужбі управління.
Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами у Кременчуці та Пирятинській громаді і на п’яти об'єктах виявили перевищення цін на деякі товари.
За результатами перевірки продавці знизили ціни шляхом зменшення торговельної надбавки з 43,8% до 10%.
Ціни знизили на такі продукти:
Також у Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення факту завищення цін на соціально значущі продукти.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті. Наприклад, станом на 6 червня у Кременчуці подешевшали курячі яйця, соняшникова олія, буряк, молоко та цукор. Здорожчали ж рання капуста та ріпчаста цибуля.
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