Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Соціальний захист

Ціни на деякі продукти у Кременчуці завищені — Держпродспоживслужба

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 505

 

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби проаналізували ціни на соціально значущі продукти у Кременчуці та Пирятинській громаді. У п’яти випадках встановили завищену торгову націнку  

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області виявили завищені ціни на продукти у Кременчуці. Про це повідомляють у пресслужбі управління.

Спеціалісти проаналізували місця торгівлі соціально значущими продуктами у Кременчуці та Пирятинській громаді і на п’яти об'єктах виявили перевищення цін на деякі товари.

За результатами перевірки продавці знизили ціни шляхом зменшення торговельної надбавки з 43,8% до 10%.

Ціни знизили на такі продукти:

  • борошно пшеничне вищого ґатунку ТМ «Алексис»  вагою 1 кг — з 21,00 грн до 16,06 грн, або на 4,94 грн (торговельну націнку знижено з 43,84% до 10%);
  • батон «Гірчичний» вагою 500 грамів — з 28,00 грн до 24,10 грн, або на 3,91 грн (торговельну націнку знижено з 27,86% до 10%);
  • олія рафінована ТМ «Чугуєв» вагою 460 г — 30,00 грн до 24,80 грн, або на 5,20 грн (торговельну націнку знижено з 33,1% до 10%).

Також у Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення факту завищення цін на соціально значущі продукти.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» щотижня публікує моніторинг цін на соціально значущі товари у місті. Наприклад, станом на 6 червня у Кременчуці подешевшали курячі яйця, соняшникова олія, буряк, молоко та цукор. Здорожчали ж рання капуста та  ріпчаста цибуля.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ua.korrespondent.net
Теги: моніторинг цін Кременчук націнка Держпродспоживслужба
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 23 від 6 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№20 від 16 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№19 від 9 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх