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Кременчуцьким радіорозвідникам на фронті потрібна допомога — оголошено збір коштів

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 267

 

Безперебійний зв’язок — обов’язкова умова для ефективного виявлення та швидкого знищення російських дронів

Керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти радіорозвідникам кременчуцького батальйону ТрО придбати зарядну станцію живлення для автомобільного Starlink, який забезпечує безперебійний зв’язок оперативній групі швидкого реагування. Такий зв’язок вкрай необхідний радіоелектронній розвідці, яка виявляє російські дрони, що наводять на наші позиції артилерію, ракети та КАБи. Без надійного зв’язку своєчасно повідомляти вогневим групам про російські дрони для їх знищення неможливо.

— Знову потрібна ваша допомога, бо сам не вигрібаю… Радіорозвідники кременчуцького батальйону прохають про оснащення їх бойовій «коняки» зарядним пристроєм для Starlink — вони мотаються по степах і бути на постійному зв’язку — життєва необхідність… Ціна такої «приблуди» — 19000 грн. Роблять її рукасті хлопці, і це волонтерська ціна (для військових). Будь ласка, допоможіть хлопцям бути на зв’язку, — написав Сергій Кулясов у Фейсбуці.

А далі він прямою мовою навів текст звернення радіорозвідників кременчуцького батальйону.

— Зарядна станція живлення для автомобільного старлінку (який хлопці придбали і оплачують абонплату за власні кошти), встановленого на машині оперативної групи швидкого реагування для безперебійного зв’язку. В запорізьких степах дуже велика зона відповідальності у рерщіків (РЕР — радіоелектронна розвідка), які займаються виявленням ворожих дронів-розвідників — тих, що наводять КАБи, Іскандери, артилерію, і РСЗО по нашим позиціям, Хімарсам, артилерії, Петріотам, і навіть вже залітають глибоко в тил. І налагодити зв’язок радіостанціями немає можливості — забагато потрібно ретрансляторів. Тому, зв’язок влаштовують за допомогою старлінку (через інтернет) і для нього потрібна зарядна станція живлення.

Будь ласка, допоможіть хлопцям бути на зв’язку!

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: допомога військовим збір коштів дрони розвідка старлінк
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