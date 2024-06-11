Кременчуцьким радіорозвідникам на фронті потрібна допомога — оголошено збір коштів

Безперебійний зв’язок — обов’язкова умова для ефективного виявлення та швидкого знищення російських дронів
Керівник «Видавничого дому «Приватна газета» та «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти радіорозвідникам кременчуцького батальйону ТрО придбати зарядну станцію живлення для автомобільного Starlink, який забезпечує безперебійний зв’язок оперативній групі швидкого реагування. Такий зв’язок вкрай необхідний радіоелектронній розвідці, яка виявляє російські дрони, що наводять на наші позиції артилерію, ракети та КАБи. Без надійного зв’язку своєчасно повідомляти вогневим групам про російські дрони для їх знищення неможливо.
А далі він прямою мовою навів текст звернення радіорозвідників кременчуцького батальйону.
Будь ласка, допоможіть хлопцям бути на зв’язку!
Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.