У Кременчуці на літо частково обмежать рух вулицею Небесної Сотні

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 115

У Кременчуці на три місяці обмежать рух вулицею Небесної Сотні від перехрестя із вулицею Соборною до перехрестя із вулицею Університетською. Про це стало відомо на засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 11 червня.

Аби не перекривати рух повністю, ремонтуватимуть кожну смугу по черзі. Рух для громадського транспорту не обмежуватимуть — він продовжить рухатися за своїм маршрутом.

Також на час проведення ремонтних робіт можуть заборонити стоянку автомобілів на цій ділянці вулиці, аби не заважати руху ремонтної техніки та громадського транспорту.

Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко, який і проводив сьогодні виконком, констатував, що заторів транспорту не уникнути. Тому закликав водіїв, за можливості, планувати свої маршрути так, щоб можна було об'їхати цю ділянку дороги. Приклади таких об'їзних маршрутів згодом опублікують і на сайті міської ради.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик прокоментував ремонтні роботи. Каже, працюватимуть протягом трьох місяців, аж до вересня.

— Там не стільки багато роботи по зняттю асфальтного покриття, скільки щоб вирівняти дорогу.

Нагадаємо, у Кременчуці обмежили рух для автомобілів від житлового будинку № 59/78 на вулиці Тараса Шевченка до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку № 61/52 на вулиці Тараса Шевченка. Причина — ремонт теплової мережі. Попередньо роботи планують завершити до 21 липня.